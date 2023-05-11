Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da büyükbaş hayvan yüklü tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gökhan K'nın (30) kullandığı 25 ABJ 260 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Erzincan-Sivas yeni çevre yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi kavşağında Hıdır Y. (58) idaresindeki 39 ABV 525 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil içerisindeki sürücü Hıdır Y. ile yolcular S.Y. (51) ve Ç.A'yı (46) sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.