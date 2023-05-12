Erzincan'da düzenlenen ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları sona erdi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 8 üniversiteden 60 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu programındaki müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Organizasyonda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi dördüncü, Gazi Üniversitesi beşinci, Kırıkkale Üniversitesi altıncı, Muş Alparslan Üniversitesi yedinci sırada yer aldı.

Ferdi kadınlar ve erkek sıralamasında ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden Betül Soner ve Emre Güzel, müsabakaları birinci olarak tamamladı.

EBYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi.

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