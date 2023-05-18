Erzincan'da sivil toplum kuruluşlarından depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, sosyal medya hesaplarından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli ve provokasyon amaçlı paylaşımlara tepki gösterdi.

Platformun dönem sözcüsü Emrah Kardeş, Memur-Sen Erzincan İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta "Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, milletçe büyük acı yaşandığını, bu acılara rağmen millet olarak yediden yetmişe herkesin yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesaplarından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli ve provokasyon amaçlı paylaşımlara tepki gösteren Kardeş, "Yaptıkları yardımı çok gören bu kötü niyetli insanların dekontlarını göndermeleri halinde Erzincan STK platformu olarak onları karşılayacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

Ülkemiz için utanç verici olarak görülen hadiselerin gerçekleştiğini ifade eden Kardeş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Platform olarak 'mazlum ve mağdurun kimliğine bakılmaz, dili, dini, ırkı ve siyasi görüşü sorgulanmaz' düsturu gereği bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan sonuçları tartışma konusu yapan zihniyetin provokatif söylemleri sonucu depremzedelere karşı insanlıktan nasibini almamış belli kişi ve kesimler tarafından hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, depremzedelerimizin acıları büyütülmüştür. Bu provokasyonların yapıldığı bir atmosferde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hemen insanları barınma yerlerinden, tesislerden çıkarmak, siyasi bir kinin yansıması olarak kamuoyuna yansımıştır."

"Asırlardır zorda ve darda kalan mazlumlara kucak açan ülkemizin gündemini bu utanç verici hadiselerle meşgul edenleri şiddetle kınıyoruz." diyen Kardeş, Erzincan halkı olarak bu tavırları "gayrı insani ve utanç verici" bulduklarını belirtti.

Erzincanlılar olarak depremzedeleri misafir etmekten onur ve şeref duyduklarını vurgulayan Kardeş, bundan sonra da afet bölgesine yardım ve desteklerinin süreceğini bildirdi.

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