CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül mazbatasını aldı

ERZİNCAN (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.



Mustafa Sarıgül, adliyede İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, aldığı mazbatada binlerce kişinin emeğinin olduğunu söyledi.

Kendisini Erzincan'da bu göreve layık gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlarımıza saygı gösteren can Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Bu mazbata benim sorumluluğumu arttırıyor. Hiçbir siyasi farkı gözetmem mümkün değil, can Erzincan'ımızın vekili olmaya özen göstereceğim." diye konuştu.



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