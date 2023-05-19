Erzincan'da toplanan 27 ton ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle alınan 27 ton un, kömür, kuru gıda ve kıyafeti Hatay'a ulaştıracak tır, törenle uğurlandı.



Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, kentten 98'inci yardım tırını ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Afetin Türk milletini derinden sarsmakla beraber, kardeşlik dostluk ve insani yardım duygusunu da üst düzeyde harekete geçirdiğini ifade eden Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 4 bucaktan yapılan yardım seferberliği ile afet bölgesine akın etmiş ve üzerine düşen insanlık görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Yapılan bu yardım seferberliğinde gerek ayni, gerek nakdi, gerekse insan gücü ve tedarikçisi olarak destek veren tüm halkımıza ve emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür eder, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtulanlara ise geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Rabbimiz ülkemize ve tüm İslam alemine bir daha böyle bir acı yaşatmasın."





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