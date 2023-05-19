AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman mazbatasını aldı

ERZİNCAN (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Erzincan milletvekili seçilen Süleyman Karaman, mazbatasını aldı.

Karaman, adliyede İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, ikinci kez aldığı mazbatanın çok değerli olduğunu söyledi.

Kendisini bu göreve layık görerek aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Karaman, "Halkımız Allah razı olsun bizi bağrına bastı ve yeniden milletvekili seçti, birinci parti yaptı. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah nasip etti, ikinci kez milletvekili olarak inşallah Ankara'ya gideceğim ve Erzincan'ın bütün problemlerinde, ülkemizin bütün meselelerinde etkili olmaya çalışacağım. Bu mazbatanın bana yüklemiş olduğu çok önemli bir yük var. Bu yükü inşallah en iyi şekilde görevimizi yaparak bu ülkeye yararlı olmaya çalışacağız." dedi.

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