Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Buyurman'ın kullandığı 24 DH 944 plakalı traktör, Çatalarmut-Göyne köyü yolunda virajı alamayarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Buyurman'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.





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