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Erzincan OSB'deki yatırımcılar enerji maliyetlerini güneş panelleriyle düşürüyor

AA

Erzincan OSB'deki yatırımcılar enerji maliyetlerini güneş panelleriyle düşürüyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan’da organize sanayi bölgesindeki (OSB) birçok fabrika, enerji maliyetlerini hibe desteğiyle kurdukları güneş enerjisi santralleriyle (GES) düşürüyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 372 hektar alana kurulu OSB'de tekstil, gıda, plastik, fiber optik kablo üretimi, orman ürünleri, ısı yalıtım, yapı elemanları, kiremit, mobilya ve metal sanayi ile süt ve süt ürünleri üretimi gibi birçok farklı alanda 73 fabrika faaliyet gösteriyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğinden yararlanan 16 fabrika sahibi, işletmelerinin çatılarına ve bölgedeki boş arazilere güneş panelleri kurdu.

OSB'de 12 megavat kurulu güce sahip güneş panelleri sayesinde, fabrikalar kapasitesine göre enerji giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlıyor.

- "GES yatırımları devam ediyor"

Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman, AA muhabirine, bölgede GES yatırımlarının her geçen gün arttığını söyledi.

GES ile yatırımcıların enerji maliyetlerini düşürdüğünü ifade eden Nayman, şöyle konuştu:

"Erzincan organize sanayi bölgesinde yatırımcı 16 firma, kendi elektriklerini kendi üretecekleri güneş enerjisi sistemlerini kurmuş durumdalar. Bu 16 firma, şu anda organize sanayi bölgesinin bir yıllık enerji tüketiminin yüzde 20’sini geçen yıl karşıladılar. Bu yıl ise 2023 verilerine göre şu ana kadar organize sanayide tüketilen toplam elektriğin yarısını, firmaların kendi GES’lerinden karşıladıklarını görmekteyiz. GES yatırımları, bölgemizde bulunan firmalar tarafından artarak devam etmektedir. Bölgede bulunan 6 firma daha GES yatırımı yapmak için bize müracaatta bulundu ve bununla ilgili çalışmalara başladı."

Nayman, mevcuttaki 16 firmanın 12 megavat kurulu GES gücünü 16 megavata çıkarmayı planladıklarını belirterek, TKDK'nin bu yönde hibe desteği verdiğine işaret etti.

- "Enerji maliyetlerindeki düşüş tekrar rekabet etme şansı doğurdu"

OSB'deki bir fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hüsnü Tunçarslan, Erzincan OSB’de 2012’de Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek viyol (karton ve plastikten yapılan koruma kap) fabrikasını kurduklarını ve faaliyete başladıklarını belirtti.

Enerjinin, imalat sanayisinde faaliyet yürüten işletmelerin en önemli giderleri arasında bulunduğuna dikkati çeken Tunçarslan, "Biz firma olarak 2018’de fabrikamızın çatısının aldığı kadar, 234 kilovatlık bir güneş enerjisi paneli kurduk. Kurduğumuz güneş enerjisi bizlere müthiş bir avantaj sağladı. Buna örnek verecek olursak, bizler Doğu Anadolu’da üretim yaptığımız için rakiplerimize göre üretimdeki maliyetler nedeniyle rekabet etme şansımız zayıf kalıyordu. Şu anda çatılarımızda bulunan GES ile enerji maliyetlerindeki düşüş bizlere tekrar rekabet etme şansı doğurdu." dedi.

Bölgede poşet imalatı yapan Arkın Konan da TKDK’den aldıkları hibe sayesinde işletmelerinin çatısına güneş panelleri yerleştirdiklerini söyleyerek, "Erzincan, GES üretimindeki verimlilik açısından Türkiye’deki iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kış aylarında enerji üretimimiz düşük olsa da yaz aylarında üretilen enerji, işletmemizin ihtiyacını karşılayacak miktara kadar çıkıyor. Biz yılda ortalama yüzde 70'e varan enerji tasarrufu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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