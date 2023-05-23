Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik, yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.

Uygulamada, üzerinde 20 parça halinde 973,46 gram toz esrar ele geçirilen şüpheliler S.E. ve E.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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