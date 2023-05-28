Erzincan'da balataları alev alan araç yüklü tıra itfaiye müdahale etti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da balataları alev alan seyir halindeki araç yüklü tıra itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Erzincan-Sivas kara yolunun Heybeli köyü kavşağı mevkisinde Zafer Ş, kullandığı 06 AK 8283 plakalı araç yüklü tırın dorsesinden duman yükseldiğini fark edince aracı emniyet şeridine çekti.

Çevredekilerin yardımıyla yangına müdahale eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ve polisten yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını araçların bulunduğu dorseye sıçramadan kısa sürede söndürdü.



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