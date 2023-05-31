Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.



Gökhan K'nin kullandığı 24 AK 551 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında Yunus K. idaresindeki 24 ER 280 plakalı otomobille çarpıştı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile H.C, Y.A, T.Ö, V.K ve F.K'yi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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