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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi

AA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi 10. dönem mezunları törenle diplomalarını aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi öğrencilerinin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirtti.

Tıp eğitimi sürecinin bir süreklilik gerektirdiğini ifade eden Levent, "Merakınızın, ilginizin bir ömür sürmesini istiyorum. İlginiz ve merakınız bir ömür bitmedikçe tıpta, sağlıkta büyük ilerlemeler kaydedersiniz." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı ise bu yıl 10. dönem mezunlarını verdiklerini hatırlatarak, EBYÜ Tıp Fakültesi'nin ülkenin önemli fakülteleri arasında yer aldığına işaret etti.

Dönem birincisi Nehar Şahin, mesleklerine ilk adımlarını attıklarını belirterek, "6 yıl önce beyaz önlüğümüzü giymemiz ile başlayan eğitimlerimizde, bize hocalarımız tarafından önce 'zarar vermeyin' bilgisi öğretildi. Bu söz kafamıza, kalbimize işlendi. Hocalarımızdan hastalar ile ilgili edindiğimiz bilgiler, bizler için çok önemliydi. Hekimliğin bir meslek değil sanat olduğunu insan hayatıyla uğraşmanın getirdiği sorumluluğun bilincini öğrendik. Bu uzun ve yorucu süreçte hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne çalışarak geldik." diye konuştu.

Hocalarının ve ailelerinin ellerinden diplomalarını alan 76 öğrenci yemin etti, programın sonunda kep attı.

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