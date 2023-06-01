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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA

Erzincan'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen Z.N, M.E, S.Y. ile L.K. ile yer temin ettiği belirlenen Ö.K. suçüstü yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 61 oyun pulu, 2 zar ile zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Ekipler, 4 kişiye 16 bin 220 lira para cezası uyguladı, Ö.K'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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