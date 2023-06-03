Erzincan'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, jandarmanın geçen ay yaptığı uygulama ve operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 174 şüpheli yakalandı, 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mayıs ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 163 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 174 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise kentteki 7 faili meçhul olayın 4'ünü aydınlattı.

Jandarma ekiplerinin ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren 24 ayar saf altından yapılmış 16 sayfadan oluşan kitap, çok sayıda kaçak malzeme ile uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda, konuyla ilgili yakalanan 17 şüpheli hakkında da işlem başlattı.

Ekipler, çalışmalarında 18 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenlerden 16'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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