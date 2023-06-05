"Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali"nin hazırlıkları başladı

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ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen ve 5 gün sürecek festival için başvuru şartları, önümüzdeki günlerde sinemaseverlere duyurulacak.

Ulusal ve uluslararası alanda yoğun ilgi gören festivalde bu yıl yarışmacılar, "kurmaca", "belgesel" ve "Erzincan” içeriğiyle 3 farklı kategoride yarışacak.

Alanında uzman akademisyen, oyuncu ve sanatçılar tarafından değerlendirilecek kısa filmlerin ödülleri, 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Vali Mehmet Makas da festivalin kentte sanatın gelenekselleşmesine büyük katkı sağlamaya devam edeceğine inandığını belirtti.

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