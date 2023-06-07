Erzincan'da otomobillerin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.



Muhammed Ali A. idaresindeki 24 ED 182 plakalı otomobil ile Emrullah E. yönetimindeki 24 EF 771 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu 5. kilometresi Bozyazı kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Muhammed Ali A. (30) ile araçlardaki G.B. (52), M.H.A. (1) ve R.E. (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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