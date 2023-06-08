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Erzincan'da seracılık sektörü büyüyor

AA

Erzincan'da seracılık sektörü büyüyor

ERZİNCAN (AA) - Mikroklima özelliğine sahip Erzincan'da yaygınlaşan seralarda yetiştirilen tonlarca sebze, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Murat Şahin ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, kentte yeni inşa edilen ve üretime başlayan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu.

Şahin, her geçen gün gelişen seracılığın Erzincan için önemli bir sektör haline geleceğini belirtti.

Son yıllarda tarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilerin öncelikli alanlarından birisinin seracılık sektörü olduğunu ifade eden Şahin, farklı projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü, ileriki süreçte sektörün daha da büyüyeceğini söyledi.

Erzincan'da sebze üreticiliğine yönlendirilen çiftçilerin önemli mesafe katederek ürettiği domatesle hem ilinin hem de bölge illerinin ihtiyacını karşılar hale geldiğini dile getiren Şahin, artan domates ve salatalık üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı sebze üreticilerinin, bir yandan seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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