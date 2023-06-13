Erzincan'da evsel atıklar geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılıyor

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ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Belediyesince mahalle, belde ve köylerden toplanan günlük yaklaşık 200 ton evsel atık şehir çöplüğünde kurulu tesiste geri dönüşüme kazandırılıyor.

Türkiye'de son yıllarda hızla yaygınlaşan ve kısa sürede sektör haline gelen "geri dönüşüm"deki çalışmalara, Erzincan Belediyesi de katkı sağlıyor.

Belediye tarafından mahalle, belde ve köylerden günlük toplanan yaklaşık 200 ton atık, şehir çöplüğündeki Katı Atık Toplama Merkezinde cam, metal, kağıt, yağ ve plastik şeklinde ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere bu alanda faaliyet yürüten merkezlere gönderiliyor.

- Organik atıklardan da elektrik enerjisi elde ediliyor

Ayrışımın ardından kalan organik atıklar ise kentteki Katı Atık Toplama Alanı'na serildikten sonra üstü toprakla örtülerek elde edilen gaz, borular vasıtasıyla özel bir firma tarafından kurulan tesiste yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, kentten günlük toplanan çöplerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Geri dönüşüm merkezine gelen katı atıklardan kağıt, metal, cam ve plastik gibi ürünlerin ayrışımının yapıldığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Her ne kadar çöpler ayrıştırılmadan gelse de bu tesisimizde mutlak suretle ayrıştırmaya tabi tutulmakta. Tesiste ayrıştırılan ürünler daha sonra ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere geri dönüşüm merkezlerine gönderilmekte. Burada ekonomik bir gelir elde ediliyor. Çöplerin ayrıştırılması ile çevreyi daha temiz tutma olanağı sağlanıyor.

Atık ayrıştırma tesisimiz çevreye duyarlı, çok işlevsel şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

Belediyenin temizlik işleri müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Serkan Polat da kent genelinde evsel nitelikte toplanan katı atıkların ayrıştırma tesisine getirildiğini belirterek, "Ayrıştırmanın ardından geriye kalan kompost ürünler yani organik atıklar ise buradaki iş makinaları ile alınarak düzenli katı atık sahasındaki depolama alanına gönderilmektedir." dedi.







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