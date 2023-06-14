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Erzincan'da Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

AA

Erzincan'da Mehmetçik'ten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

Jandarmada farklı birimlerde görev alan personelin yıl içindeki faaliyetlerinden alınan görüntü ve fotoğrafların kullanıldığı klipte, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ergan Dağı'nın yanı sıra Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri ve üzerinde bulunan önemli doğal güzelliklerin dron ile çekilen görüntüleri yer alıyor.

Klipte, operasyona giden jandarma komando timleri ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin kurtarma operasyonu ve Rize'de etkili olan selin ardından jandarma ekiplerinin vatandaşların yardımına koşması da bulunuyor.

Jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller, köpekli timler, Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yanı sıra klipte, vatanı uğuruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olan Mehmetçiğin Erzincan Garnizon şehitliğinde çekilmiş görüntüleri de yer alıyor.

Klip, Jandarma'nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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