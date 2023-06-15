Erzincan polisinin düzensiz göçle ve göçmen kaçaklığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 ekip ve 61 personelin katılımı ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 478 Türk vatandaşı, 118 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 94 araç kontrol edildi.

Ekipler gerçekleştirdikleri uygulamada, resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olan Afganistan uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.