Erzincan Valisi Mehmet Makas, taşkınların meydana geldiği köyde inceleme yaptı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte sağanak sonrası taşkınların oluştuğu Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kentte etkili olan yağış sonrası Günebakan köyünde taşkınların yaşandığı alanları gezerek, İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makas, ilgili kurumların bölgeye kısa sürede ulaştığını ve taşkın nedeniyle temizlik çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını ifade ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.



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