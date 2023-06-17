Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelindeki uygulamaları sürüyor.

Ekipler, Akyazı uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Doğubayazıt'tan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen tırın dorsesinde yapılan kontrolde, yurda yasadışı yollarla girdikleri öğrenilen, Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakalandı.

Ekipler, araç sürücüsü S.C. ile yanındaki H.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.