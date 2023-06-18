Erzincan'da cami bahçesine devrilen otomobildeki sürücü yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da virajı alamayarak caminin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rukiye B’nin kullandığı 24 ER 409 plakalı otomobil, Erzincan Piri Sami Hazretleri Camisi'nin bulunduğu caddede virajı alamayarak duvarı aştıktan sonra cami bahçesine yan devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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