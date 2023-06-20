Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.
Mehmet D'nin kullandığı 27 LD 891 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Kırat yokuşu mevkisinde Serdar A. idaresindeki 19 AAJ 868 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.