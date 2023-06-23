Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 12 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Uğur Y'nin kullandığı 36 AAV 311 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde Faruk P. idaresindeki 34 HP 0220 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan araç sürücüleri ile araçlarda bulunan isimleri öğrenilemeyen biri ağır 10 yaralıyı ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırdı.

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