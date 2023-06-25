Erzincan Valisi Mehmet Makas, trafik denetimlerine katıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kurban Bayramı öncesi yol kontrol uygulamasına iştirak etti.

Vali Makas, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile bayram dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığı Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında emniyet görevlilerine eşlik etti.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Makas, sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyararak, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Makas, gazetecilere, kentte bayram öncesi ve sonrası oluşabilecek trafik yoğunluğu için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sürücülerin araç kullanırken kurallara dikkat etmelerini isteyen Makas, "Sürücülerimize, araç kullanırken telefon kullanmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, uzun yolculuklarda kısa molalar vermeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konularında uyarılarda bulunduk. Ailemiz ve sevdiklerimiz ile daha nice güzel bayramlar geçirmek için lütfen trafik kurallarına uyalım." dedi.

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