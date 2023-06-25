Erzincan'da "Huzur 24" uygulaması düzenlendi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, aranan 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kent genelinde 70 ekip ve 350 personelin katılımıyla umuma açık eğlence ve iş yerlerinde, kıraathanelerde, kafelerde, parklarda ve yol uygulaması noktalarında "Huzur 24" uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 4 bin 350 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, 35 araç, 260 umuma açık işyeri, 22 park ve 8 ayrı noktada yol uygulaması düzenledi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 28 kişiye kapalı alanda sigara tüketmek, 2 işyerine canlı müzik için gerekli belgelerin olmaması ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi, 3 iş yerine ruhsatı olmaması, 10 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi nedeniyle toplam 15 işyerine yönelik işlem başlatıldı.





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