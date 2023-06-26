Erzincan'da trafik kazası, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mürsel K'nin kullandığı 34 BPG 717 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp yolun karşı şeridindeki toprak alana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki C.K, H.K, ve Nurgül K. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Nurgül K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araçtaki ailenin bayram ziyareti için İstanbul'dan Erzurum'un Aşkale ilçesine gittiği öğrenildi.

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