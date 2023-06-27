Erzincan'da bayramlaşma töreni düzenlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Belediye binasında düzenlenen programda, Vali Mehmet Makas, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşma törenine, 3. Ordu Komutanı Korgenaral Yavuz Türkgenci, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluyu temsilcileri, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.