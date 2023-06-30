Erzincan'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

T.A. idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun 35 kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki R.D. idaresindeki 27 AA 129 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü ile G.A. ve N.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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