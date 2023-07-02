AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cami açılışına katıldı:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün haksız yere insanları katledenlerin, kutsallarımıza hakaret edenlerin, Kur’an-ı Kerim yakmaya kalkanların maalesef geçmişlerine baktığımızda dinden, diyanetten, Allah korkusundan uzak olduklarını görüyoruz." dedi.

Demirkent Mahallesi'nde eski Erzincan Belediye Başkanı ve hayırsever iş insanı Yüksel Çakır ile ailesi tarafından inşa edilen Çakıroğlu Camisi ile Fatma-Talat Çakır 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışına katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, binaların tek başına bir anlam ifade etmediğini, bu cami ve Kur'an kursunda küçük yaştaki çocukların yetişeceğini söyledi.

Okul öncesi çocuklara dini eğitim verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri ile peygamber ve Allah sevgisinin öğretildiği nesiller yetiştirildiği takdirde bugün insanlığını karşı karşıya olduğu birçok mesele ve olumsuzluğu da kaldırmış oluruz. Bugün haksız yere insanları katledenlerin, kutsallarımıza hakaret edenlerin, Kur'an-ı Kerim yakmaya kalkanların maalesef geçmişlerine baktığımızda dinden, diyanetten, Allah korkusundan uzak olduklarını görüyoruz." diye konuştu.

"Ağaç yaşken eğilir." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Buradaki evlatlarımızı şekillendirecek ve Türkiye Yüzyılı’nda Asım'ın neslinin yetişeceği bu güzel günleri, yılları hep birlikte ihya edeceğiz. Kalıcı olan insana ve insanlığa yapılan yatırımdır. Bu açılışını yapacağımız mekan da insanlığa bırakılabilecek en güzel eserlerden biridir. Bu bakımdan değerli Yüksel Çakır kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum."



Çakır ailesine teşekkür eden Vali Mehmet Makas da müminlerin kışlasının camiler olduğunu dile getirerek, "İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çizdiği hedefler doğrultusunda dindar bir nesil yetişir. Dindar bir nesilden elbette rahatsız olanlar olabilir ama milli ve manevi değerlerine bağlı bir kitle ile Allah ve Resulü'nün yolunda hangi millet yürüyor ise dünyaya hükmetmiştir. Biz de inanıyoruz ki yeniden diriliş, yeniden uyanış inşa ve ihya ile beraber inşallah bu millet hem bölgesine hem ümmet coğrafyasına hem de gönül coğrafyasına hakim olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanı Yüksel Çakır da 18 ay önce temelini attıkları camiyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, İl Müftülüğü, kamu kurumlarıyla aile üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından caminin açılışı yapıldı.

Açılış programına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Müftüsü Muharrem Gül, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Çakır ailesi ve davetliler katıldı.

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