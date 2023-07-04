Erzincan'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheliyi yakaladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, jandarmanın geçen ay yaptığı uygulama ve operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı, 44 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik haziran ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 235 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ekipler, aranan 149 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise kentteki 12 faili meçhul olaydan 9'unu aydınlattı.

Öte yandan jandarma ekipleri, yaptığı operasyonlarda, 125 gram esrar, 15 kök kenevir, 1 gram eroin, 1 gram kenevir tohumu, 9 gram metamfetamin, 7 gram sentetik narkotik/psikotrop tablet, 1 sikke, 4 tarihi obje, 1 mühür, 1 dedektör, 2 sahte ikamet izin belgesi, 7 sahte seyahat izin belgesi, 7 sahte uluslararası koruma kimlik belgesi ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında ekipler işlem başlattı.

Ekipler, çalışmalarında 45 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 kişiyi yakaladı. Göçmenlerden 44'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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