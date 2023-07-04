Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2023'te yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı, 571 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 35 bin 845 araçtan 1777 sürücü ile 5 bin 615 plakaya ceza uyguladı, 66 aracı ise trafikten men etti.

Uygulamalarda 9 tabanca, 224 mermi, 5 av tüfeği, 3 kesici alet, 115 gram esrar, 40 sentetik ecza, 2 bin 460 gram afyon sakızı, 85 gram metamfetamin 2,78 gram eroin, 4 uyuşturucu nitelikli hap, 2 sahte belge ile 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu arada kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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