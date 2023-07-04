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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

AA

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2023'te yapılan operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı, 571 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ekipler, kontrol ettikleri 35 bin 845 araçtan 1777 sürücü ile 5 bin 615 plakaya ceza uyguladı, 66 aracı ise trafikten men etti.

Uygulamalarda 9 tabanca, 224 mermi, 5 av tüfeği, 3 kesici alet, 115 gram esrar, 40 sentetik ecza, 2 bin 460 gram afyon sakızı, 85 gram metamfetamin 2,78 gram eroin, 4 uyuşturucu nitelikli hap, 2 sahte belge ile 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu arada kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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