Erzincan'da fırtına çatıları uçurdu, ağaç dallarını kırdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına bazı binaların çatısının uçmasına ve ağaç dallarının kırılmasına neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Geçit Mahallesi ile bazı yol kenarındaki ağaçların dalları fırtınadan etkilenerek kırılırken, boş çöp kovaları yollara savruldu.

Rüzgar nedeniyle aynı mahalledeki Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu ile bölgedeki bazı binaların çatısı uçtu.

Okulun çatısından düşen sac ve bazı malzemelerin bir kısmı bahçe ve basketbol sahasına, bir kısmı ise okul dışına düştü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri okul bahçesine düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı.