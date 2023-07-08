Erzincan'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muammer Ö'nün kullandığı 16 ARA 06 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Hancıçiftliği köyü mevkisinde Ali H.B. idaresindeki 24 DZ 628 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan her iki sürücü ile araçlardaki N.Ö, E.Ö. ve N.Ö'yü Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.