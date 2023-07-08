Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kalan ineği, itfaiye ekipleri çıkardı.
Kent merkezine bağlı Heybeli köyünde bir ineğin kanalizasyon kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine giderek ineğin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
İnek, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası halat yardımıyla kanalizasyondan çıkarıldı.
İnek sahibine teslim edildi.