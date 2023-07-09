Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 08:04
        Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

        Süleyman Ö. idaresindeki 25 ACY 505 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı
        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler
        Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler
        Erzincan'da suç örgütlerine operasyonda 11 gözaltı
        Erzincan'da suç örgütlerine operasyonda 11 gözaltı