Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:33
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolu, sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren yağış nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisi tüneller bölgesinde heyelan meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapattı.

        Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, kara yolları ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor.

        Yoldaki son durum dron ile görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı
        Erzincan'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler
        Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler