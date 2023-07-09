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        GÜNCELLEME - Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

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        Giriş: 09.07.2023 - 16:52
        GÜNCELLEME - Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

        Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren yağış nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisi tüneller bölgesinde heyelan meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapattı.

        Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

        Öte yandan heyelanın yaşandığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise Karayolları ekiplerince yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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