Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Balıbek, Erzincan Valiliğini ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Korgeneral Balıbek, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Makamında Makas ile bir süre görüşen Balıbek'e, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı eşlik etti.

Vali Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı Balıbek'e teşekkür etti.

Korgeneral Balıbek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Makas'a teşekkürlerini iletti.