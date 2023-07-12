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        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 22:09
        Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte umuma açık yerlerde, ana arter, cadde ve sokaklarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

        Uygulama kapsamında 25 ekip, 56 personelle toplamda 559 şahıs sorgulandı, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 7 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişiler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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