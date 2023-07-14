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        Erzincan'da lise öğrencilerince hazırlanan "15 Temmuz" temalı sergi açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:24
        Erzincan'da lise öğrencilerince hazırlanan "15 Temmuz" temalı sergi açıldı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da lise öğrencileri tarafından hazırlanan "15 Temmuz Resim ve Kitap Sergisi" açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince İl Halk Kütüphanesi salonunda oluşturulan sergide, 15 Temmuz temasıyla çizilen resimler ile bu konuda Türkiye genelinde yazılan kitaplar, kentte yayın yapan yerel gazetelerin darbe girişimini anlatan baskıları yer aldı.

        Sergi, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İletişim Bölge Müdür Vekili Metehan Akkaya ve ilgililerin kurdele kesimiyle açıldı.

        Açılışın ardından Vali Makas ve beraberindekiler, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Sergi, 17 Temmuz pazartesi gününe kadar açık kalacak.

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