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        Erzincan Belediyesinin boş arazilere ektiği hububatta hasat başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:54
        Erzincan Belediyesinin boş arazilere ektiği hububatta hasat başladı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi tarafından yaklaşık 500 dönümlük kullanılmayan arazide ekimi yapılan hububatın hasadına başlandı.

        Kentteki boş arazilerde yüksek verim ve kaliteli hububat üretimi hedefleyen belediye, çiftçilere örnek olmak amacıyla sezon başında proje hayata geçirdi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziraat mühendisleri gözetiminde yaklaşık 500 dönüm kullanılmayan araziye, 6 sıralı ramata çeşidi arpa, falada cinsi buğday ve yazlık olarak ise karabuğday ekimi yapıldı.

        Tarlalardaki hasat çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Bekir Aksun, hasadın bereketli olmasını diledi.

        Aksun, projeyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Erzincan Belediyesi olarak 400 dekarın üzerinde bir ekim gerçekleştirdik. Maksadımız öncelikle bir farkındalık oluşturabilmek. Erzincan çiftçimizin ekilebilir alanları mutlaka ekmesi gerektiğini ve üretime dönük üretken belediyecilik anlayışını da halk nazarında hayata geçirmek için bu tür etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

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