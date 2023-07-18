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        Erzincan'da muharrem ayında her akşam oruç açma yemeği verilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:31
        Erzincan'da muharrem ayında her akşam oruç açma yemeği verilecek

        ERZİNCAN (AA) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, muharrem ayının ilk orucunu yarın tutacaklarını ve her akşam oruç açma yemeği vereceklerini belirtti.

        Düzgün, kentte bulunan bazı cemevi yöneticileriyle Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, muharrem ayının öneminden bahsetti.

        İlk orucu yarın tutacaklarını ve hayırseverlerin desteğiyle her akşam oruç açma yemeği vereceklerini ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:

        "Bu ayda oruç tutmak, Hazreti Adem peygamberin tövbesine katılmak; Nuh, Yunus, İbrahim, Eyüp, İdris, Musa, İsa peygamberi ve iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa'yı anmaktır. Onların sevgisiyle bezenmektir. Onların yoluyla ahlakı bezenmek ve ahde vefalı olmaktır. Bu ayda oruç tutmak başta Hazreti imam Ali olmak üzere 12 imamlara gösterilen sadakati, davranışa dökmektir. Bu ayda oruç tutmak, şehitler şahı Hazreti imam Hüseyin ve ona ikrar verenlerin soylu mücadelesini yüzyıllar sonra bile inançla, kararlılıkla ve azimle yaşatmak demektir."

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Düzgün, 31 Temmuz'da cemevi bahçesinde aşure ikramı yapılacağını kaydetti.

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