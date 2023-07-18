Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da 78 düzensiz göçmen ve aranan 27 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 22:40
        Erzincan'da 78 düzensiz göçmen ve aranan 27 şüpheli yakalandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, 78 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Temmuz'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, 18 bin 373 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli ile yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Çeşitli asayiş suçlarından 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, 427 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

        Uygulamalarda 164 iş yerini kontrol eden polisler, 1 tabanca, 1 namlulu silah, 17 kilogram tütün, 5 bin 520 makaron, 4 paket kaçak sigara, 128 sentetik ecza ve 7 kaçak puro ele geçirdi.

        Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 17 bin 290 aracı kontrol eden ekipler, 1109 sürücü ile 2 bin 386 plakaya ceza kesti, 129 araç ise trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        2 bin 850 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı
        2 bin 850 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı (2)
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı (2)
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi