Erzincan'da 78 düzensiz göçmen ve aranan 27 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, 78 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Temmuz'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 18 bin 373 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli ile yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, 427 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Uygulamalarda 164 iş yerini kontrol eden polisler, 1 tabanca, 1 namlulu silah, 17 kilogram tütün, 5 bin 520 makaron, 4 paket kaçak sigara, 128 sentetik ecza ve 7 kaçak puro ele geçirdi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 17 bin 290 aracı kontrol eden ekipler, 1109 sürücü ile 2 bin 386 plakaya ceza kesti, 129 araç ise trafikten men edildi.