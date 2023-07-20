Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:53
        Erzincan'da vatandaşları kargaların saldırısından itfaiye ekipleri kurtardı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir grup karga, ağaçtan düşen karga yavrusunu korumak amacıyla, marketten çıkan ve yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Kentte Ordu Caddesi'nde bir marketin önünde bulunan ağaçtaki yuvasından uçmakta güçlük çeken karga yavrusu yere düştü.

        Bu durumu gören çevredeki çok sayıdaki karga, "marketten evlerine gitmek isteyen ve yoldan geçen vatandaşların yavruya zarar verecekleri" endişesiyle çevrede uçuşmaya başladı.

        İnsanları yavrudan uzak tutmak için zaman zaman sesler çıkarıp çevreden geçenlere saldıran kargalar, yerdeki yavruya kimseyi yaklaştırmadı.

        Kargaların saldırısına uğramak istemeyen bazı vatandaşlar ve müşteriler markete sığındı.

        Çevredeki vatandaşlar durumu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yere düşen karga yavrusunu alarak itfaiye aracında bulunan merdiven yardımı ile yuvasına yerleştirdi.

        Vatandaşlara güçlük çıkartan kargalar, karga yavrusunun itfaiye ekiplerinin ağaç dalında bulunan yuvasına konması ile bölgeden ayrıldı.

        ​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        2 bin 850 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı
        2 bin 850 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı (2)
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı (2)
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
        Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi