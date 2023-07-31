Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:03
        Erzincan'da bir kişi evinde ölü bulundu

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi kafasına sert bir cisimle vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

        Kavayolu beldesi Hamdiye Mahallesi'nde yaşayan Nadim Yeşil'i (64), yakınları evinde hareketsiz şekilde buldu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kafasına sert bir cisimle darbe aldığı öğrenilen Yeşil'in ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yı...
        Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yı...
        Turistik ilçedeki çiftlikte üretime gönüllü katılıp masrafsız tatil yapıyor...
        Turistik ilçedeki çiftlikte üretime gönüllü katılıp masrafsız tatil yapıyor...
        Erzincan'da dağda ayağı kırılan kadının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri yet...
        Erzincan'da dağda ayağı kırılan kadının yardımına UMKE ve AFAD ekipleri yet...
        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı