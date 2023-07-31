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        Erzincan'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı komşusu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:03
        Erzincan'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı komşusu tutuklandı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün kafasına sert bir cisimle vurulmuş halde evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu tutuklandı.

        Kavakyolu beldesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Nadim Yeşil'in (64) evinde ölü bulunmasıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan komşusu Hacı C.K'nin (37), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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