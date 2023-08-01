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        Erzincan'da arazide araştırma yaptığı sırada kayalıklardan düşen mühendis helikopterle kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:38
        Erzincan'da arazide araştırma yaptığı sırada kayalıklardan düşen mühendis helikopterle kurtarıldı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da arazide maden araştırması yaptığı sırada kayadan düşerek yaralan kişi jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Başpınar Köyü kırsalında özel bir mühendislik firmasında çalışan ve bölgede maden araştırması yapan jeoloji mühendisi Ahmet Utku Ç. (30) kayadan düşerek belinden yaralandı.

        Ahmet Utku Ç'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine gelen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralıyı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralının daha fazla zarar görmemesi için Jandarma Komutanlığından helikopter desteği istedi.

        Mahsur kaldığı yerden kurtarılarak helikoptere alınan Ahmet Utku Ç. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü.

        Yaralı burada bekleyen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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