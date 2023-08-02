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        Erzincan'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 206 şüpheliyi yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:40
        Erzincan'da jandarma çeşitli suçlardan aranan 206 şüpheliyi yakaladı

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, jandarmanın geçen ay yaptığı uygulama ve operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 206 şüpheli yakalandı, 175 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik temmuz ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 369 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ekipler, aranan 206 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise kentteki 14 faili meçhulden 11 olayı aydınlattı.

        Öte yandan jandarma ekipleri, yaptığı operasyonlarda, 59 gram skunk, 3 kök skunk bitkisi, 5 gram skunk tohumu, 66 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 6 bin 500 gram sarmalık açık tütün, 8 bin boş makaron, 2 bin 700 dolu makaron, 1 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

        Ekipler, çalışmalarında 185 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 6 kişiyi de yakaladı. Göçmenlerden 175'i işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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